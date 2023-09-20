«Мирний план» Трампа: Президент України Володимир Зеленський закликав колишнього президента США Дональда Трампа публічно показати його пропозицію «справедливої угоди» між Україною та рф.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю CNN, передає НСН.

У липні Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Fox News, що в разі повторного обрання президентом «він забезпечить мир в Україні протягом 24 годин» після повернення до Білого дому. Зокрема попросить президентів Зеленського та путіна укласти «мирну угоду».

«Я добре знаю Зеленського і добре знаю путіна, навіть краще. І у мене були дуже хороші з ними обома. Я б сказав Зеленському: “Досить. Ви повинні домовитися”. Я б сказав путіну: “Якщо ви не укладете угоду, ми надамо йому (Зеленському – ред.) багато чого. Ми збираємося [надати Україні] більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо нам доведеться”. Я матиму угоду за один день», сказав Трамп.

Путін привітав ці слова Трампа, а той — сказав, що тішиться похвалою від президента росії, адже це «значить, що те, що він говорить, є правильним».

Трамп уникав пояснень того, що передбачатиме його план і чи дозволив би він кремлю зберегти українську територію, яку російські окупанти незаконно захопили. На це експрезидент США відповів, що «укладе справедливу угоду для всіх».

Зеленський відповів, що Трамп може поділитися своєю ідеєю «справедливої угоди» вже зараз і не витрачати час. Однак він зазначив, що будь-який «мирний план», згідно з яким Україна відмовляється від території, буде неприйнятним.

«[Хай] скаже: моя формула — зупинити війну, цю трагедію, російську агресію. [Хай] скаже, як він це бачить, як вигнати росіян з нашої землі. В іншому разі, він не представляє глобальну ідею миру. А отже ідея — як взяти частину нашої землі і дати путіну. Це не мирна формула», зазначив Зеленський.

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