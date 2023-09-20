Війна в Україні може затягнутися ще на 6-7 років – Bloomberg

Війна в Україні може тривати ще 6-7 років, тому США та союзники мають розплановувати фінанси на такий термін, щоб продовжувати підтримку.

Про це заявив високопоставлений чиновник однієї з європейських країн, пише Bloomberg, інформує НСН.

Представники G7 в кулуарах Генасамблеї ООН обговорили похмуру перспективу і погодилися, що конфлікт, ймовірно, ще триватиме в середньостроковій або довгостроковій перспективі.

Це набагато довше, ніж очікували західні чиновники на початку 2023 року, проте нібито повільний прогрес у контрнаступі протягом останніх кількох місяців пом’якшив їхні очікування.

За словами посадовця, представники G7 погодилися, що війна, ймовірно, ще триватиме шість-сім років. Відтак США та їхні союзники закладають це у своє військове та фінансове планування, аби мати змогу й надалі допомагати Києву.

Довгострокова підтримка Україні включатиме допомогу в енергетиці, відновленні інфраструктури, зміцненні економіки країни, щоб стримувати Росію в майбутньому, сказав чиновник.

Читайте ще: Війна в Україні до 2032 року? В світі закликають готуватися до тривалої боротьби