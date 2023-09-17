Війна в Україні до 2032 року? В світі закликають готуватися до тривалої боротьби

Уряд і збройні сили Німеччини не виключають, що війна в Україні може тривати до 2032 року.

Про це заявив генерал-майор Бундесверу, голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони ФРН, екс-міністр оборони Крістіан Фройдінг під час «Ялтинської конференці-2023», передає НСН з посиланням на австрійське видання Express.

За його словами, влада і військові Німеччини налаштовуються на довгу війну і готові надавати довгострокову підтримку Києву.

«У Німеччині парламент продовжив нашу військову підтримку нашим українським друзям до 2032 року. Ми готові надавати довгострокову підтримку. І ми готові зробити час нашим союзником – не робити час союзником Путіна», сказав Крістіан Фройдінг.

Німецький генерал зазначив, що перемога буде досягнута, коли територія України буде відновлена до кордонів 1991 року. Він також наголосив, що військова допомога Україні повинна надаватись швидше, ніж зараз.

Про затяжну війну говорять і у НАТО. Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив в опублікованому в неділю інтерв’ю німецької медіагрупи Funke, що війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом. Тому потрібно готуватися до тривалої боротьби.

Як пояснив генсек НАТО, «більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися», і саме тому Альянс повинен готуватись до довгої війни в Україні.

«Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас ми повинні усвідомлювати: якщо президент Зеленський і українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир», додав він.

Столтенберг підкреслив, що після завершення війни Україна повинна буде отримати гарантії безпеки, аби російська агресія проти неї не повторилась.

«Мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знову напала. Ми не можемо більше дозволити Росії ставити під загрозу безпеку в Європі. Немає жодних сумнівів, що Україна зрештою буде в НАТО”, зазначив генсек.

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