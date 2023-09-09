Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за чергову домовленість: Україна отримає більше установок Gepard

Установки Gepard захищатимуть енергетичну мережу України.

Про це глава держави повідомив у зверненні 9 вересня, інформує НСН.

«Але мобілізуємо всі сили. Щоб збільшити і постачання різних систем протиповітряної оборони, і сам фізичний захист обʼєктів», — додав він.

Gepard — це зенітна самохідна установка, призначена для прикриття сухопутних військ та знищення повітряних цілей. Перші артилерійські установки Gepard від Німеччини Україна отримала наприкінці липня 2022 року. Через питання про брак снарядів постачання цих систем Україні раніше вважали проблемою.

Україна отримає більше установок Gepard – які об’єкти вони захищатимуть

У червні керівник Ситуаційного центру з питань України при німецькому Міноборони Крістіан Фройдінґ повідомляв, що Німеччина має намір надати Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard для посилення протиповітряної оборони.

Також Зеленський розповів про деталі проведеної Ставки Верховного головнокомандувача. Він зазначив, що передусім обговорювали енергетичну стійкість України: те, що потрібно зробити перед зимою, і те, що вже зроблено.

«Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими — готується нести страждання. ППО, підготовка енергетики, соціальної системи, відповідні пакети підтримки від партнерів — усі посадові особи та командувачі мають чіткі завдання», — зазначив президент.

Він додав, що керівники обласних адміністрацій звітуватимуть щоденно про підготовку.

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