Глава генерального штабу збройних сил Чехії Карел Ржека вважає, що війна в Україні, яку розв’язала Росія, буде тривалою.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Reuters, передає НСН.

Заходу необхідно готуватися до тривалої війни в Україні та до того, що навіть після її закінчення йому доведеться мати справу з дедалі більш ворожою Росією, вважає Карел Ржека.

На його думку, жодна зі сторін у загарбницькій війні РФ проти України не здатна найближчим часом досягти своїх кінцевих задекларованих цілей.

“Це не триватиме кілька тижнів, це триватиме, ймовірно, довго. І важливо, щоб ми продовжували підтримувати українців протягом тривалого часу”, заявив Ржека.

Оцінюючи контрнаступ України, він зазначив, що саме так і виглядає військовий наступ, адже це не схоже на фільм про Другу світову війну та вимагає часу.

Нагадаємо, Україна почала контрнаступ у червні і наразі захопила близько десятка сіл.

Чехія, що входить до складу НАТО, надала українським військовим боєприпаси, танки, бронемашини, ракетні установки та гаубиці. Ржека зазначив, що Чехія ще має зброю на складах, яку вона може надати Україні.

“Повірте мені, ми переглядаємо різні сховища, плани і концепції і намагаємося визначити, що ще ми можемо надати (Україні). У нас ще є дещо, в тому числі важка техніка”, запевнив Ржека.

Карел Ржека вважає, що Москва діятиме менш передбачувано і становитиме серйознішу загрозу для Заходу навіть після закінчення військових дій в Україні.

На думку глави генштабу збройних сил Чехії, війна в Україні змусила західних союзників серйозніше ставитись до колишніх країн-сателітів СРСР, які раніше протягом десятиліть перебували під контролем Москви.

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