Колишній президент США Дональд Трамп обмінявся з путіним спекулятивними заявами щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

Трамп отримав відгук від путіна за обіцянку завершити війну

Як відомо, під час поточної президентської передвиборчої кампанії американський політик запам’ятався тезою про те, що якби він повернувся в Білий дім, то закінчив би війну в Україні протягом 24 годин. Нещодавно цю тезу оцінив лідер РФ, що не проминуло уваги Трампа.

Власне, це питання порушила журналістка NBC Крістен Волкер під час інтерв’ю з Трампом “Meet the Press”, яке вийшло в неділю.

“Ми точно чуємо, як містер Трамп заявляє про здатність розв’язати всі гострі питання за кілька днів, включно з українською кризою. Це не може не тішити”, – Волкер процитувала фразу путіна.

У відповідь Трамп зрадів такій похвалі путіна.

“Мені подобається, що він це сказав. Тому що це означає, що я говорю правильно”, – заявив Трамп журналістці.

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