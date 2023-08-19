Президент США Джо Байден зробив заяву про війну в Україні, передає НСН.

Війну в Україні обговорювали під час зустрічі в Кемп-Девіді (США) президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда і президент Південної Кореї Юн Сок Йоля. Також говорили про санкції проти росії і про Китай.

У резиденції Джо Байдена в Кемп-Девіді у п’ятницю, 18 серпня, відбулася перша зустріч лідерів США, Південної Кореї (президента Юн Сок Йоля) та Японії (прем’єра Фуміо Кішіди). Американський лідер зазначав, що саміт не був присвячений Китаю, але “ця тема випливала під час переговорів”.

В ході прес-конференції за підсумками переговорів Байден запитав, який сигнал від Заходу отримав би Китай щодо Тайваню, якби припинив допомагати Україні.

Уявіть, що ми нічого не робимо. Що ми знаходимося в ситуації, коли це може статися будь-де. Якби ми зупинилися, який би сигнал це надіслало Китаю щодо Тайваню? – сказав американський лідер

За словами Байдена, немислимо, щоб Захід залишився осторонь і сказав, що це просто проблема Європи.

Американський президент також подякував Японії за допомогу Україні. За словами Байдена, Токіо надав Києву “значний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги”, а також військові засоби.

Японія приєдналася до багатьох інших країн у справі притягнення росії до відповідальності за допомогою міжнародних санкцій. Якщо мені не зраджує пам’ять, а я думаю, що так воно і є, пане прем’єр-міністр, ми опинилися у такому становищі, що коли я дзвонив вам з приводу України, мені не потрібно було вас ні в чому цьому переконувати, – сказав Байден

Байден зробив заяву про війну в Україні: відео

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