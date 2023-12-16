Зарплати в Україні перерахують – скільки платитимуть у 2024 році

Зарплати в Україні перерахують, наступного року нарешті підвищать мінімалку, з 1 січня вона зміниться з 6700 до 7100 гривень.

У поточному році перераховувати зарплати не стали через складний фінансовий стан, пише НСН з посиланням на OBOZ.UA.

Зарплати в Україні перерахують

Дефіцит бюджету 2024-го складе близько 43 млрд доларів, але все ж таки уряд зважився переглянути соціальні стандарти.

“Бюджет так і складали, щоб не так різко підвищувати мінімальну зарплату і подивитися, що вийде. Найбільше це вплине на ті зарплати, які декларуються і з яких сплачуються податки. Це на надходження ЄСВ дуже вплине. У нас дуже багато платників на мінімальному. ЄСВ. Безпосередньо має збільшитись зарплата у бюджетній сфері. А зарплати бюджетників фінансуються з донорської допомоги”, розповів кандидат економічних наук Лідія Ткаченко.

Фактично це був вимушений крок, без цього неминуче відбуватиметься зростання рівня бідності.

Крім того, саме підвищення мінімальної зарплати є драйвером зменшення частки тіньових зарплат. Навіть під час повномасштабної війни більшість роботодавців практикує виплату “сірих зарплат”. Тож підвищення мінімалки сприятиме збільшенню податкових надходжень.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень при НАН України Людмила Черенько зазначила, що таким підвищенням уряд фактично планує “заморозити” ту ситуацію, яка є зараз. Але вже у квітні передбачена більша індексація.

Наразі українці мають заробляти не менше 6700 грн на місяць. Це встановлений законодавством рівень для тих, хто працює повний робочий день. Але цього замало.

У січні 2022 року в Україні мінімальна зарплата становила 6500 грн. Кумулятивний (сукупний) рівень інфляції протягом двох років становить 37,2%. Тобто заробітна плата мала вирости до 8918 грн тільки для того, щоб компенсувати зростання цін. Але й до повномасштабної війни та різкої інфляції мінімальна зарплата в Україні була меншою за реальну потребу.

Де найменші зарплати

Найменше зростання середньомісячної заробітної плати Держстат фіксує в галузі охорони здоров’я. Там збільшилися оклади лише на 9,2% — до 14 566 гривень.

А в освітній галузі — на 9,4%, тобто — до 13 027 гривень.

У сфері творчості, мистецтва та розваг — лише на 12,1%, до 11 108 гривень.

Найменший показник щодо підвищення окладів мають працівники бібліотек, музеїв та інших закладів культури.

Мінімальна зарплата в Україні 2024 року – сума

Уряд на черговому засіданні прийняв бюджет на 2024 рік. Тому вже відомо, якими можуть бути суми мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму тощо.

Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі від 1 січня може становити 7100 грн. Від 1 липня 2024 — 8000 грн.

А от прожитковий мінімум теж не стоятиме на місці. Так, 2023 року на одну особу сума мінімального забезпечення — 2589 грн. А 2024 року вона може зрости до 2920 грн.

Також ми писали, що в Україні зростуть зарплати вчителів. Про це повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

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