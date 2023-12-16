Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
SocЕкономіка

Зарплати в Україні перерахують – скільки платитимуть у 2024 році

Журналіст
Зарплати в Україні перерахують скільки платитимуть у 2024 році

Зарплати в Україні перерахують, наступного року нарешті підвищать мінімалку, з 1 січня вона зміниться з 6700 до 7100 гривень.

У поточному році перераховувати зарплати не стали через складний фінансовий стан, пише НСН з посиланням на OBOZ.UA.

Зарплати в Україні перерахують

Дефіцит бюджету 2024-го складе близько 43 млрд доларів, але все ж таки уряд зважився переглянути соціальні стандарти.

“Бюджет так і складали, щоб не так різко підвищувати мінімальну зарплату і подивитися, що вийде. Найбільше це вплине на ті зарплати, які декларуються і з яких сплачуються податки. Це на надходження ЄСВ дуже вплине. У нас дуже багато платників на мінімальному. ЄСВ. Безпосередньо має збільшитись зарплата у бюджетній сфері. А зарплати бюджетників фінансуються з донорської допомоги”, розповів кандидат економічних наук Лідія Ткаченко.

Фактично це був вимушений крок, без цього неминуче відбуватиметься зростання рівня бідності.

Крім того, саме підвищення мінімальної зарплати є драйвером зменшення частки тіньових зарплат. Навіть під час повномасштабної війни більшість роботодавців практикує виплату “сірих зарплат”. Тож підвищення мінімалки сприятиме збільшенню податкових надходжень.

Зарплати в Україні перерахують - скільки платитимуть у 2024 році

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень при НАН України Людмила Черенько зазначила, що таким підвищенням уряд фактично планує “заморозити” ту ситуацію, яка є зараз. Але вже у квітні передбачена більша індексація.

Наразі українці мають заробляти не менше 6700 грн на місяць. Це встановлений законодавством рівень для тих, хто працює повний робочий день. Але цього замало.

У січні 2022 року в Україні мінімальна зарплата становила 6500 грн. Кумулятивний (сукупний) рівень інфляції протягом двох років становить 37,2%. Тобто заробітна плата мала вирости до 8918 грн тільки для того, щоб компенсувати зростання цін. Але й до повномасштабної війни та різкої інфляції мінімальна зарплата в Україні була меншою за реальну потребу.

Де найменші зарплати

Найменше зростання середньомісячної заробітної плати Держстат фіксує в галузі охорони здоров’я. Там збільшилися оклади лише на 9,2% — до 14 566 гривень.

А в освітній галузі — на 9,4%, тобто — до 13 027 гривень.

У сфері творчості, мистецтва та розваг — лише на 12,1%, до 11 108 гривень.

Найменший показник щодо підвищення окладів мають працівники бібліотек, музеїв та інших закладів культури.

Мінімальна зарплата в Україні 2024 року – сума

Уряд на черговому засіданні прийняв бюджет на 2024 рік. Тому вже відомо, якими можуть бути суми мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму тощо.

Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі від 1 січня може становити 7100 грн. Від 1 липня 2024 — 8000 грн.

А от прожитковий мінімум теж не стоятиме на місці. Так, 2023 року на одну особу сума мінімального забезпечення — 2589 грн. А 2024 року вона може зрости до 2920 грн.

Також ми писали, що в Україні зростуть зарплати вчителів. Про це повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Ще новини України: Компенсація від Київстар – що обіцяють абонентам у компанії

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×