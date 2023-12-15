Компенсація від Київстар – що обіцяють абонентам у компанії

Чи буде компенсація від Київстар? Що обіцяють у компанії абонентам мобільного оператора через масштабну кібератаку.

Тож чи виплатить Київстар компенсацію абонентам за відсутність звʼязку та мобільного інтернету? Про це інформує НСН.

Чи буде компенсація від Київстар

Про компенсацію заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

Домовмося, що в той день, коли ми будемо готові анонсувати повністю пакет послуг, я прийду і зроблю це вперше із телемарафону. Це буде єдине правдиве джерело. Все інше зараз – це інсинуація. Чому ми зараз не фокусуємося на цьому питанні? Нам потрібно відновити все, сказав він.

За його словами, поки що необхідно зрозуміти, скільки часу люди залишатимуться без мобільного зв’язку та інших телекомунікаційних послуг. З огляду на ці чинники, залежатиме рівень компенсації від Київстар.

Коли ми відновимося, то зрозуміємо: так, наші споживачі були без зв’язку три дні, чотири, п’ять днів. Від цього залежить рівень компенсації. Що я можу пообіцяти? Ми зробимо все, щоби перекрити не лише фінансові видатки людей, які пов’язані з тим, що вони були без зв’язку. А також все, щоб перекрити їхні моральні видатки. Ми спробуємо зробити максимальні компенсації, щоб люди їх відчули, запевняє директор компанії.

Що ще відомо

Станом на 13:00 14.12.2023 голосовий зв’язок увімкнено. Проте його доступність і якість залежать від багатьох факторів. Якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, спробуйте перезавантажити телефон або увімкнути та вимкнути «авіарежим».

Мережу Домашнього Інтернету відновлено на 93%.

Нагадуємо, вранці 12 грудня користувачі почали скаржитись на проблеми зі зв’язком та інтернетом від Київстар. У компанії заявили про технічний збій, згодом підтвердили, що відбулась хакерська атака.

Служба безпеки України почала розслідування за вісьмома статтями. Одна з них – диверсія.

Російське угруповання “Сонцепьок” 13 грудня взяло на себе відповідальність за атаку на українського оператора мобільного зв’язку. В СБУ пояснили, що це хакерський підрозділ головного управління генштабу збройних сил росії.

Раніше ми писали про те, як хакерська атака на Київстар вплинула на роботу банків і терміналів.

Інші новини України: Масована DDoS-атака на Монобанк 12 грудня – що відомо