Як хакерська атака на Київстар вплинула на роботу банків і терміналів – коментар Нацбанку

У Національному банку України розповіли, як хакерська атака на Київстар вплинула на роботу банків і терміналів.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ у Фейсбуці.

За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі, безперебійно працюють банківські відділення, а проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів.

“Також немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації. Проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку Київстар”, йдеться в повідомленні.

Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію – переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.

Водночас заступник голови НБУ Олексій Шабан звернув увагу банків на необхідності уточнення планів їх безперервної роботи з урахуванням нових обставин.

“Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів”, зазначив він.

Заступник голови НБУ також подякував представникам банків за оперативність і високий рівень готовності до непередбачуваних подій та звернув їх увагу на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

“Ми упродовж 2022-2023 років постійно фіксуємо кібератаки різного рівня складності на об’єкти інформаційної інфраструктури банків та небанківських фінустанов. Тому закликаємо учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері”, сказав Шабан.

Сам Національний банк України працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ. Центр кіберзахисту Національного банку разом з відповідними підрозділами фінустанов вживають всіх можливих заходів реагування та протидії можливим кібератакам.

Нагадуємо, вранці 12 грудня мережа зв’язку Київстару зазнала потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого стали тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет.

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