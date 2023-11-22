В Україні підвищать мінімалку: коли і на скільки

Відповідно до Держбюджету на наступний рік в Україні планується зростання розміру мінімальної зарплати. Про це пише Інформатор, передає НСН.

В Україні підвищать мінімалку

В Україні зараз розмір мінімальної заробітної плати становить 6700 гривень. Відповідно до закону про Держбюджет наступного року передбачене зростання мінімальної зарплати:

з 1 січня – до 7100 гривень;

з 1 квітня – до 8000 гривень.

Середня зарплата у 2024 році теж зросте. Так, на кінець 2023 року показник очікуваного рівня середньомісячної заробітної плати на 2023 рік у номінальному вимірі складе 18 527 гривень.

У 2024 році, з урахуванням прогнозу щодо нижчого рівня споживчої інфляції, номінальна середньомісячна заробітна плата має становити 21 809 гривень.

Скільки будуть заробляти українці у 2024 році

Зарплати в 2024 році планують підвищити 87% компаній (жовтневе дослідження показало результат у 93%), йдеться в результатах опитування роботодавців Європейською бізнес-асоціацією. Такий крок – вимушений. Через досить високий рівень інфляції без підвищення заробітної плати її реальний розмір стрімко знижуватиметься. Крім того, вже зараз спостерігається значний дефіцит співробітників, тому без створення конкретної переваги у вигляді високої чи хоча б ринкової заробітної плати втримати, а тим паче привабити нових співробітників буде вкрай складно.

Майже половина (46%) компаній під час опитування зазначили, що розмір підвищення становитиме до 10%. Для порівняння: у 2023 році, згідно з оцінками НБУ, ціни зростуть на 10,6%. Тобто таке підвищення допоможе зберегти зарплати на одному рівні.

Розробляючи бюджет на 2024 рік, уряд підрахував, що в середньому українці отримуватимуть 21 809 грн. І якщо дійсно зарплата досягне такого рівня, то навіть з урахуванням інфляції реальна зарплата збільшиться на 8,5%. Це дозволить частково компенсувати подорожчання за останні кілька років.

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