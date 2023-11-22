Зарплати вчителів зростуть – Лісовий розповів, коли та на скільки

Зарплати вчителів зростуть у наступному році – скільки будуть отримувати педагоги.

В Україні збільшили освітню субвенцію на 15,5 мільярдів гривень. Основна частина грошей піде на зарплатню вчителям.

Про це в ефірі програми “Сніданок з 1+1” повідомив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, передає НСН.

Як зазначається, підвищення зарплат планується у два етапи:

з січня підвищення на 10%,

з квітня зарплатня зросте на 12,6%.

“Ми розуміємо, які в країні пріоритети, що пріоритет – оборона, ми розуміємо, що певні виплати для вчителів були зняті. Але важливо те, що вони повертаються та підвищуються. Безумовно, ми повинні розуміти, що це ще далеко до тієї гідної зарплати, яку повинен отримувати вчитель”, наголосив Оксен Лісовий.

Зараз педагоги отримують в середньому близько 13 тисяч гривень. Проте з січня їхня зарплата буде близько 14 тисяч гривень, а з квітня – близько 16 тисяч гривень.

Зарплати в Україні – де і кому платять найбільше

За інформацією Держстату, найвищі середні зарплати платять у таких сферах: інформація та телекомунікації (36 544 грн); фінансова та страхова діяльність (32 944 грн); авіаційний транспорт (28 177 грн); професійна, наукова та технічна діяльність (21 862 грн); державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування (20 506 грн).

Зарплати ростуть і в інших сферах. Так, у галузі освіти середні зарплати за рік зросли на 9,4% – до 13 027 грн, а в галузі охорони здоров’я на 9,2% – до 14 882 грн. У працівників промисловості зарплати зросли на 26,2% – до 17 876 грн, а у сільському господарстві на 17,8% – до 14 232 грн.

Водночас традиційно рейтинг найбільш оплачуваних фахів очолюють програмісти та працівники сфери ІТ. В середньому вони можуть отримувати 90 тис. грн.

Також у списку високооплачуваних професій: топменеджери високої ланки та менеджери по продажу, оператори БПЛА та військовослужбовці (від 20 тис. до 75 тис. грн).

Представники будівельної сфери також мають великий потенціал. За інформацією сайту OLX Робота, зарплата працівників цієї галузі зросла на 27% та становить 55 203 грн.

Ситуація у регіонах за інформацією порталу з пошуку роботи work. ua виглядає так: минулого місяця найбільше зарплати зросли у Львівській (з 18 тис. грн до 18 500 грн), Дніпропетровській (з 17 тис. грн до 17 500 грн) та Одеській (з 17 500 до 17 850 грн) областях.

До топ-5 міст-лідерів з найвищими заробітками входять: Київ (21 тис. грн), Львів (19 тис. грн), Ужгород, Дніпро та Одеса (по 18 тис. грн).

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