Скасування заочного і вечірнього навчання – Міносвіти повторно ініціюватиме цю пропозицію

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що його міністерство буде повторно ініціювати скасування заочного і вечірнього навчання в Україні, бо це «пережиток».

Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук 17 листопада повідомив, що Комітет з питань освіти рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроект 10177 про вищу освіту, прибравши з нього норми про скасування заочної та вечірньої форм навчання, передає НСН.

Водночас міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів у коментарі “УП. Життя”, що “з огляду на наявність індивідуальних траєкторій навчання, немає сенсу зберігати заочну та вечірню форми навчання”.

На думку міністра, дистанційна форма навчання, яку пропонує законопроєкт, дозволить студентам формувати власний графік й навчатися у будь-який час.

“Міністерство освіти і науки запропонувало це рішення законодавцю, тобто Верховній Раді. Але законодавець цю норму виключив. Ми пропонували й будемо пропонувати її надалі. Чи буде законодавець підтримувати нас, чи ні – це вже питання до законодавця”, сказав Оксен Лісовий.

Він додав, що заочне та вечірнє навчання є “пережитком”.

“Я не можу сказати, чи будуть скасовані заочна й вечірня форми навчання з 2024-го року. Це залежить від того, як поставиться до цієї ініціативи Верховна Рада в кінцевому результаті. Ми зі свого боку будемо повторно ініціювати цю пропозицію”, додав очільник МОН.

Нагадуємо, Верховна Рада 8 листопада ухвалила закон (законопроект №10092), яким вирішила залишити заочну та вечірню форми навчання для бакалаврів та магістрів у 2024 році. Народні обранці прибрали зазначене положення із голосування та ухвалили законопроект без нього.

Ще новини України: Черговий мовний скандал у Дніпрі – викладачка нібито змусила студентку перейти на російську, а потім опинилась в реанімації