Українцям можуть призупинити нарахування пенсії, якщо вони не пройдуть ідентифікацію. Як дізнатися, у який день треба це зробити розповіли у ПФУ

Час на проходження ідентифікації спливає, але українські пенсіонери досі не можуть отримати повну інформацію про процедуру відеоідентифікації. Постійно виникають нові питання. Пенсійний фонд, хоч із запізненням, але все-таки відповідає на них на своїй сторінці в соціальних мережах.

Про це розповідає НСН з посиланням на GSMinfo.

Навіщо проходити ідентифікацію

Проходження ідентифікації стосується не всіх пенсіонерів, а лише осіб з числа внутрішньопереміщених. При цьому не тих, що стали вимушеними переселенцями після початку повномасштабного вторгнення, а тих, хто отримав статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року.

Можуть призупинити нарахування пенсії – в ПФУ розповіли, навіщо проходити ідентифікацію

Як відомо, наприкінці 2023 року пенсіонерам дозволили проходити ідентифікацію онлайн. Якщо цей спосіб з якихось причин не підходить, то можна особисто завітати в найближчий відділ Пенсійного фонду України або до відділення Ощадбанку. Якщо цього не зробити в установлені терміни, то нарахування пенсії призупинять до моменту проходження ідентифікації.

Питання пенсіонера

Одна з отримувачів пенсії поставила питання на офіційній сторінці Пенсійного фонду України в соцмережі. Її цікавить, як вона отримає повідомлення про дату та час ідентифікації. Вона додала, що має статус внутрішньої переселенки з 2018 року. 1 січня 2024 року вона подала заяву на проходження відеоконференції та вказала електронну пошту та номер українського телефону.

Що кажуть в Пенсійному фонді

Представники ПФУ відповіли на запитання пенсіонерки. Там пояснили наступне:

в заяві на проходження ідентифікації онлайн справді потрібно вказати електронну пошту;

повідомлення про дату та час проведення сеансу відеозв’язку буде надіслано особі на вказану адресу електронної пошти;

для проведення відеоконференції оператор Пенсійного фонду України здійснить дзвінок на вказаний в заявці месенджер, який прив’язаний до номера телефону, який вказано в заявці.

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