Існує кілька способів оформити пенсію українцям, які не можуть відвідати територіальні підрозділи Пенсійного Фонду особисто. Про це повідомили на сайті ПФУ, передає НСН.

Як оформити пенсію онлайн: інструкція від Пенсійного фонду України

Для того щоб подати заяву на отримання пенсії віддалено через Інтернет, вам слід скористатися особистим кабінетом на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Необхідно зареєструватися в мобільному додатку “Дія”, активувати Дія.Підпис та завантажити скан-копії всіх потрібних документів.

Щоб оформити пенсію дистанційно, також необхідно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку “Заява про призначення пенсії”.

Далі слід ознайомитись з інформацією, яка з’явиться на екрані, і перейти за посиланням «Вхід». Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після входу виконати такі кроки:

Крок 1: Вибір типу пенсії

Перейдіть до секції “Щодо пенсійного забезпечення” і виберіть “Заява на призначення пенсії”.

Погодьтеся на отримання повідомлень в електронному вигляді, вказавши бажаний метод комунікації. Натисніть “Продовжити” і оберіть потрібний тип пенсії, наприклад, “Пенсія за віком”.

Крок 2: Заповнення анкети

Відповідайте на запитання в анкеті для деталізації вашого запиту та дайте згоду на обробку ваших персональних даних, відмітивши відповідне поле.

Крок 3: Додавання документів

Додайте скановані копії всіх потрібних документів відповідно до вказаних інструкцій та переліку, що надається до подачі заяви.

Для завершення процесу, підпишіть заяву, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), та надішліть її до Пенсійного фонду України, вибравши опцію “Підписати та відправити до ПФУ”.

Як оформити пенсію з допомогою “Дії”

Відвідати вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Увійти в систему, використовуючи Дія.Підпис. Після успішної авторизації користувача буде перенаправлено до особистого кабінету на сайті Пенсійного фонду. У розділі “Щодо пенсійного забезпечення” на боковій панелі виберіть опцію “Заява на призначення пенсії”. Ознайомтеся з важливою інформацією та вимогами до сканованих копій документів, які з’являться на вашому екрані. Перейдіть за посиланням “Дистанційне інформування” для вибору способу отримання повідомлень від Пенсійного фонду. Після вибору натисніть “Зберегти” та “Продовжити”. Виберіть вид пенсії з вікна, що з’явиться, та послідовно перевіряйте та заповнюйте свої персональні дані, давайте згоду на їх обробку та заповніть необхідні поля. Відповідайте на питання Анкети-опитування для детального опису вашого звернення. Прикріпіть скан-копії всіх потрібних документів. Огляньте та при необхідності відредагуйте інформацію у повній формі заяви на призначення пенсії, потім натисніть “Сформувати заяву” та “Підписати та відправити у ПФУ”. Використайте Дія.Підпис для підписання заяви. Отримайте повідомлення про статус обробки вашої заяви від Пенсійного фонду.

Ця процедура спрощує процес подачі заяв на призначення пенсій, роблячи його більш доступним та зручним для громадян.

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