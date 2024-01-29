В Україні сім’ї можуть розраховувати не лише на фінансову допомогу від різних організацій, але й отримати виплати від держави. Портал “Дія” надає можливість оформлення чотирьох видів виплат. Передає НСН.

Допомога сім’ям з дітьми: які виплати можна оформити в Дії

Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, перехід до онлайн-оформлення допомоги був ініційований для підтримки сімей з дітьми та впровадження цифрових технологій у процес виплат соціальної допомоги. Важливо відзначити, що ці фінансові виплати не є додатковими нарахуваннями.

Сервіс Дія орієнтуватиметься на тих, хто вперше звертається для отримання виплати або планує переоформлення через закінчення терміну призначення.

“Раніше для отримання цих послуг людям доводилося збирати велику кількість документів та відвідувати органи соціального захисту населення. Однак зараз, таку допомогу можна оформити дистанційно, не виходячи з дому”, — пояснюють на сайті.

Яка соціальна допомога доступна на порталі Дія

Мова йде про такі види допомоги:

Як скористатись послугами

Щоб скористатись такою можливістю громадянам потрібно:

авторизуватись на порталі Дія;

перейти в меню Послуги, обрати опцію Заява на призначення допомоги;

заповнити необхідні відомості, сформувати заяву та декларацію;

підписати електронним підписом чи Дія.Підпис.

Розгляд заяви та призначення виплати триває 10 днів з моменту звернення. Про результат звернення можна дізнатись в особистому кабінеті користувача на порталі Дія або в електронній пошті.

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