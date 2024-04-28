Про це повідомляють Новини України НСН -з посиланням на НСЗУ.

Правил спілкування із сімейним лікарем

Пацієнту при спілкуванні зі своїм лікарем варто бути ввічливим – розмову починати з привітання. Також варто спочатку назвати своє прізвище й ім’я.

Під час прийому у лікаря необхідно розповісти про причину звернення, коли лікар запитає та нагадати результати минулого візиту чи обстеження, якщо це важливо.

Правила спілкування із сімейним лікарем пояснили у НСЗУ

Також в НСЗУ зауважили, що варто підготувати завчасно результати досліджень, якщо вони є.

“Якщо маєте результати досліджень, яких немає в електронній медкарті, підготуйте їх завчасно. Відповідайте на уточнюючі питання та не перебивайте лікаря”, – пишуть в НСЗУ.

З лікарем не варто розмовляти в грубій чи агресивній формі. Пацієнт не має толерувати зневажливе ставлення лікаря до себе. А якщо це сталось – повідомте керівника медзакладу.

“Довіряйте своєму лікарю. Це означає, що ви виконуєте його поради та призначення. І не вимагаєте направлень на обстеження, які самі собі призначаєте. Цінуйте час сімейного лікаря”, – пишуть у відомстві.

Також з лікарем не варто переходити до розмов, що не стосуються вашого здоров’я.

Необхідно цінувати особистий час лікаря та не телефонувати йому після закінчення робочого дня, вночі.

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