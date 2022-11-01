Виявили 5 поліетиленових пакетів: на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив і розчленував жінку

На Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив і розчленував жінку. Підозрюваного вже затримали. Про це повідомляє Національна поліція у Дніпропетровській області, передає NNS. Вбивство сталося у Павлограді, а загибла була із Миколаївської області.

30 жовтня правоохоронці виявили п’ять поліетиленових пакетів з фрагментами жіночого тіла. Розслідуванням злочину зайнялися поліцейські Павлоградського районного відділу поліції та управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області. Вони встановили особу загиблої жінки – нею виявилась 48-річна жителька Миколаївської області. Поліцейські відпрацювали камери відеоспостереження, встановили близьких померлої та опитали їх. З’ясувалося, що останнім часом потерпіла тісно спілкувалась з 54-річним жителем Павлограда.

У квартирі чоловіка відбувся обшук, в ході якого були виявлені речові докази. Було встановлено, що в середині жовтня потерпіла була в гостях у чоловіка, де між ними виникла сварка. Під час конфлікту підозрюваний завдав жінці декілька ударів молотком по голові, а наступного дня виявив її мертвою. Щоб приховати злочин, він розчленував тіло та склав його до пакетів. Того ж дня на велосипеді вивіз фрагменти тіла до іншого району міста.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину та речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

31 жовтня слідчі за узгодженням з окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває слідство/

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