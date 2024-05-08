Нова Божа кара: на росії вибухають газові балони в будинках (відео)

Знову треш-новини з боліт. На росії вибухають газові балони в будинках, що призводить до масштабних пожеж. Тільки за сьогодні повідомляють про такі випадки з двох регіонів. У мережі публікують епічні відео, переглянувши які, можна подумати, що почалася ядерна війна.

Про нову Божу кару інформують з посиланням на рос ЗМІ Новини України – НСН.

На росії вибухають газові балони в будинках (відео)

Так, зокрема, сьогодні масштабна пожежа під Красноярськом. У будинках вибухають газові балони

Вогонь охопив близько 1000 квадратних метрів у селищі Піщанка під Красноярськом. Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на МНС, два будинки згоріли вщент, є ризик поширення пожежі на інші споруди. У будинках, за словами очевидців, вибухають газові балони.

Зазначається, що причина пожежі — випал трави.

Фото і відео з Красноярська вражають. Навіть закрадаються думки: може, то вже Симон’ян почала втілювати свій геніальний план у життя?…

Ще одна велика пожежа в Росії сьогодні: вибух прогримів під Єкатеринбургом. Тут горять кілька будинків

В Алапаєвську Свердловській області горять щонайменше два приватні будинки, повідомляють очевидці в соцмережах. На кадрах лунає вибух — ймовірно вибухнув газовий балон. Є загроза розповсюдження вогню на інші будинки. Чи є постраждалі – невідомо.

Читайте також: «Он в машині люди горять, може, вже й згоріли»: на Росії автобус з військовими втрапив в ДТП і перекинувся (відео)