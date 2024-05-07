«Он в машині люди горять, може, вже й згоріли»: на Росії автобус з військовими втрапив в ДТП і перекинувся (відео)

На Росії автобус з військовими втрапив в ДТП і перекинувся. Є постраждалі і жертва.

Про це повідомляють РосЗМІ і публікують відео з місця події, передають Новини України – НСН.

Як повідомляється, автобус із військовослужбовцями зіткнувся з легковим авто у Воронезькій області. Одна особа загинула, дев’ять постраждали.

ДТП сталася в районі села Архіпівка Росошанського району. Автобус Youtong перевозив 32 військових та врізався у легковий автомобіль — після удару автобус вилетів у кювет, а машина спалахнула.

Водій легковика загинув, з автобуса постраждали дев’ятьох військовослужбовців. Їх госпіталізували до Россошанської лікарні, троє з постраждалих перебувають у тяжкому стані.

На Росії автобус з військовими втрапив в ДТП: відео

«Он в машині люди горять, може, вже й згоріли» – каже, один із очевидців події у відео нижче

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