«Он в машині люди горять, може, вже й згоріли»: на Росії автобус з військовими втрапив в ДТП і перекинувся (відео)

На Росії автобус з військовими втрапив в ДТП і перекинувся. Є постраждалі і жертва.
Про це повідомляють РосЗМІ і публікують відео з місця події, передають Новини України – НСН.
Як повідомляється, автобус із військовослужбовцями зіткнувся з легковим авто у Воронезькій області. Одна особа загинула, дев’ять постраждали.
ДТП сталася в районі села Архіпівка Росошанського району. Автобус Youtong перевозив 32 військових та врізався у легковий автомобіль — після удару автобус вилетів у кювет, а машина спалахнула.
Водій легковика загинув, з автобуса постраждали дев’ятьох військовослужбовців. Їх госпіталізували до Россошанської лікарні, троє з постраждалих перебувають у тяжкому стані.
На Росії автобус з військовими втрапив в ДТП: відео
«Он в машині люди горять, може, вже й згоріли» – каже, один із очевидців події у відео нижче
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