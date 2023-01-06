Мінкульт дозволив ПЦУ проводити різдвяну службу у Києво-Печерській Лаврі: як відреагували в УПЦ МП

Міністерство культури України дозволило ПЦУ 7 січня проводити різдвяну службу у Києво-Печерській Лаврі, передає НСН .

Відповідне рішення було ухвалене напередодні 5 січня.

«Під час засідання членом комісії від монастиря О. Кононець було задано питання в.о. генерального директора заповідника Руднику Олександру щодо наявності запитів від ПЦУ та дозволу на проведення богослужінь в Успенському соборі. На що Рудник відповів, що станом на 11:41 05.01.2023. запитів і розпоряджень щодо проведення богослужінь ПЦУ не надходило. Водночас в другій половині дня 5 січня 2023 року надійшло звернення від Управління Київської митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року», йдеться на сайті мінкульту.

Наступного дня відповідний дозвіл надали також у Національному заповіднику Києво-Печерської Лаври.

Мінкульт дозволив ПЦУ проводити різдвяну службу у Києво-Печерській Лаврі

В другій половині дня 5 січня 2023 року надійшло звернення від Управління Київської Митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року.

«Розглянувши звернення та враховуючи дозвіл МКІП Заповідником було надано дозвіл на проведення богослужінь 7 січня 2023 р. в Успенському соборі та укладено відповідну угоду», повідомили у заповіднику.

Водночас проти проведення Різдвяної служби у Києво-Печерській Лаврі виступили в УПЦ МП. 5 січня вони заявили, що настоятелька Православної церкви України митрополит Епіфаній не має дозволу на анонсоване раніше проведення богослужіння у Лаврі 7 січня, а його намір є спробою «силового захоплення Успенського собору». Прокоментували різдвяну службу ПЦУ в УПЦ МП і 6 січня. У коментарі наголосили, що проведення різдвяної служби у Києво-печерській лаврі оголосили не дочекавшись відповідного рішення Мінкульту й Національного заповідника.

Нагадаємо, ввечері 4 січня на офіційному сайті ПЦУ з’явилося, що 7 січня настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній проведе Різдвяну службу у Києво-Печерській Лаврі.

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