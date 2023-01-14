Митрополит Православної церкви України Епіфаній звершить в Успенському соборі Києво-Печерської лаври богослужіння з нагоди Хрещення Господнього.

Початок служби заплановано на 09:00, 19 січня.

Про це у Facebook повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря, передає НСН.

“Повідомляємо, що урочисту божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври”, йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що ПЦУ отримала дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики, а з Національним заповідником “Києво-Печерська Лавра” підписано відповідну угоду.

“Початок богослужіння о 9:00 ранку. Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом”, закликали в ПЦУ.

Епіфаній вперше провів богослужіння на Різдво у Києво-Печерській лаврі

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На православне Різдво 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври 7 січня вперше залунала колядка українською.