«Зняв рясу і напав»: під Дніпром священник УПЦ МП накинувся на людей з кулаками (відео)

Неподалік Дніпра священник УПЦ МП накинувся на людей з кулаками. Відео інциденту опублікували у соціальній мережі, передає НСН.

На відео з селища Слобожанське видно, як священник у рясі крокує до чоловіків. При цьому на ходу він знімає церковний одяг. Потім починає штовхати одного з чоловіків. Двоє інших громадян намагаються вгамувати священника УПЦ МП. Судячи із запису, священнослужитель мав ознаки сп’яніння.

Під Дніпром священник УПЦ МП накинувся на людей з кулаками: відео

Як пишуть автори відео, дорогою з магазину вони зайшли до церкви, де священник звернувся до них з дивною пропозицією.

«Дорогою з магазину зайшли до церкви, на території храму до нас підійшов батюшка і запропонував випити з ним наше пиво, ми відмовили. Він уже був під градусом. Після чого він нас послав на х*й, а потім ще вирішив потренуватися в кулачному бою, але ми не підтримали цю витівку», йдеться в повідомленні.

Герой відео поки не прокоментував даний інцидент.

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