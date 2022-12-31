Масована ракетна атака під Новий Рік – все, що відомо (фото, відео)

Як і прогнозувала британська розвідка, збулися найгірші очікування – росією була здійснена масована ракетна атака під Новий Рік. Журналісти ННС зібрали всю інформацію про її наслідки. Матеріал оновлюється.

У суботу 31 грудня, починаючи з 12:22 Україною почали стрімко ширитися повітряні тривоги, охопивши врешті всю територію нашої держави, окрім окупованого Криму.

Вибухи пролунали, зокрема, у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, Хмельницькій, Житомирській, Харківській областях. Працювали сили ППО, але, на жаль, були і влучання. Є жертви, поранені і руйнування.

За тенденцією сьогодні окупанти обстрілюють не лише критичну інфраструктуру. У багатьох містах просто у житлові сектори, готелі, гаражі, просто дороги. Чистої води пі……си — написав Віталій Кім.

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Київщина – масована ракетна атака під Новий Рік

У Києві було атаковано декілька районів – Солом’янський, Голосіївський і Печерський.

За словами радника керівника ОП Кирила Тимошенка, руйнувань через приліт російської ракети у Києві зазнав готель.

“Київ. У Печерському та Голосіївському районах пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. На місце прямують екстрені служби”, — написав він.

І оприлюднив фото та відео понівеченого готелю.

Пізніше стало відомо, що уламки однієї з ракет, на жаль, влучили у приватний будинок в Солом’янському районі.

За попередньою інформацією, в Солом’янському районі Києва одна людина загинула. Кілька постраждалих, трьох жінок госпіталізували – повідомив згодом Кличко.

Ще пізніше мер Києва уточнив, що у столиці внаслідок обстрілів загинув літній чоловік, та багато постраждалих. Одна людина – в украй важкому стані. Серед поранених – журналіст з Японії.

Відео госпіталізації японського журналіста. Це Ватару Секіта. Він працює у газеті «Асахі Сімбун».

Внаслідок атаки у Києві постраждав палац Україна. Тут повилітали шибки.

Київ, Палац Україна. Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей — написали в ОП. Київ, Протасів Яр. Дякуємо нашим медикам та екстреним службам за порятунок людей в ці хвилини, – написав Кирило Тимошенко і оприлюднив відео.

Узагальнена інформація по Києву

В районі Києва знищено 7 повітряних цілей.

Внаслідок падіння уламків:

у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль.

Постраждалих немає.

Постраждалих немає. у Солом’янському районі

пошкоджено приватний житловий будинок, готель.

пошкоджено приватний житловий будинок, готель. у Печерському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель.

Є руйнування у Дніпровському районі.

Наразі відомо про одного загиблого та 20 постраждалих. З них 14 осіб госпіталізовано. Інформація по потерпілим та руйнуванням уточнюється.

Запоріжжя

У Запоріжжі пошкоджено житлові будинки, є постраждалі, – повідомили в ОП.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

«В останній день року підлий ворог знову підступно атакував наше місто. Зараз у Запоріжжі було зафіксовано «прильот» ворожої ракети. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється. Будь ласка, не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу. Будьте дуже уважними і бережіть себе», – розповів в.о. мера Анатолій Куртєв.

Донеччина

Російські війська завдали ракетного удару по промисловій зоні Краматорська, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, жертв немає.

Миколаївщина

Є також прильоти в Миколаєві. Тут двоє поранених, один із них у тяжкому стані, – повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Згодом в ОВА уточнили, що поранених шестеро.

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Хмельниччина

У Хмельницькому постраждали 7 цивільних осіб, троє з них (чоловік та 2 жінки) у тяжкому стані., – повідомив голова ОВА Сергій Гамалій. В Офісі Президента спочатку повідомили, що місто було атаковане дронами, а пізніше, уточнили, що все ж таки це був ракетний удар.

Одна з ракет, яка була запущена по Україні, впала в волгоградській області.

Ситуація в енергетиці

Після початку ракетної атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях превентивно запровадили екстрені відключення світла, аби пом’якшити наслідки можливих ударів по енергооб’єктам.

Внаслідок обстрілу частина міста Хмельницького залишилася знеструмленою. Одразу після закінчення тривоги будуть проводитися обстеження та ремонтні роботи.

Ситуація на залізниці

Попри точкові знеструмлення по Україні, лише 2 поїзди Укрзалізниці з-поміж 48 прямують із затримкою понад 30 хвилин:

№191/192 Львів — Київ;

№706/705 Перемишль — Київ.

Резервні локомотиви вже задіяні, всі ключові вокзали мають резервне живлення, посадка та висадка тривають через підземні переходи.

Станом на 16:00 ракетна атака завершилася. Почалися відбої.

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