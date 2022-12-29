Масована ракетна атака 29 грудня: все що відомо про наслідки (фото, відео)

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Нова масована ракетна атака 29 грудня стала вже десятою. По всій Україні крім окупованого Криму лунали повітряні тривоги з раннього ранку. Відбої почалися близько 11-ї. НСН зібрала інформацію про наслідки атаки. Матеріал оновлюється.

Перші тривоги почалися близько 06:00. Тоді, за даними телеграм-каналу monitor, окупанти підняли у небо стратегічну авіацію у режимі радіомовчання. Близько 08:00 сигнали тривоги охопили всю Україну.

В ОК “Південь” повідомили, що ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 надводних ракетоносії та один підводний ракетоносій. Сумарний залп “Калібрів” було збільшено до 20.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 07:57 повідомив, що перші ракети летять на Суми. Згодом з’явилася інформація, що підрозділи ППО ОК “Північ” ліквідували російську ракету над Сумщиною. Згодом повідомили про збиття ще однієї ракети.

Звуки вибухів також почули жителі столиці. Згодом у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що у Києві працює ППО.

Київ

В повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ракет. Усі 16 знищені, повідомили в КМВА.

Як зазначив глава КМВА Сергій Попко, уламки збитих російських ракет пошкодили два приватні будинки та автомобіль у Дарницькому районі. Крім того, пошкоджень зазнало промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському.

Невдовзі він додав, що за попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки постраждало троє людей у Дарницькому районі, серед них 14-річна дівчинка. Вони отримали першу медичну допомогу. Всіх госпіталізували.

В ОП оприлюднили фото руйнувань у Києві внаслідок падіння уламків ракети.

А поліція оприлюднила відео, як одна з ворожих ракет летить над Київщиною.

Одеса

Над Одеською областю збили 21 ракету. Уламки однієї з них потрапили до житлового будинку. Без жертв

Є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому в області відбуваються екстрені відключення електроенергії, повідомив голова Одеської ОВ Максим Марченко.

Також відомо про те, що в селі Степовому на Одещині також зафіксували влучання уламків ракети у житловий будинок. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

Миколаїв

Віталій Кім повідомив, що над Миколаївщиною сили ППО збили 5 ракет. Він наголосив про те, що сьогодні українська ППО може поставити новий рекорд зі збиття ворожих ракет.

Харків

Близько 09:00 у мережі повідомили про гучні вибухи у Харкові. Голова ОВА Синєгубов попросив харків’ян перебувати в укриттях. У місті пролунали чотири вибухи.

Львів

Під час масованого ракетного удару прогриміло кілька потужних вибухів у Львові. Відповідну інформацію підтвердив міський голова Андрій Садовий. Він попрохав мешканців не покидати укриттів.

Невдовзі з’явилася інформація і від глави ОВА Максима Козицького. Він зазначив, що на Львівщині працює ППО. Відомостей щодо прильотів не надходило.

Водночас користувачі мережі почали повідомляти про те, що в місті частково зникло світло після вибухів.

Пізніше Андрій Садовий зазначив, що 90% міста залишилися без світла після кількох вибухів. У Львові не курсують трамваї та тролейбуси. Крім того, можливі перебої з водопостачанням. На об’єктах критичної інфраструктури переходять на роботу дизель-генераторів.

Івано-Франківськ

На Івано-Франківськівщині у будинок влучила ракета і дивом не вибухнула.

Масована ракетна атака 29 грудня: скільки ракет було випущено по Україні

Ворог випустив понад 120 ракет

Про це у своєму твітері написав радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що над усією Україною понад 120 ракет. Їх випустив “злобний русскій мір” задля того, щоб зруйнувати критичну інфраструктуру, а також масово вбивати мирне населення нашої держави.

Чекаємо на чергові пропозиції від “миротворців” про “мирне врегулювання”, “гарантії безпеки для Росії” і про небажаність провокацій…,