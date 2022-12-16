Масована ракетна атака на Україну 16 грудня – усе, що відомо

Чергова масована ракетна атака на Україну 16 грудня почалася близько восьмої ранку. Спочатку повітряну тривогу оголосили у декількох областях, протягом години вона поширилася на територію усієї країни. Росія випустила десятки смертоносних ракет. НСН зібрала всю наявну на даний момент інформацію про атаку і її наслідки. Матеріал оновлюється.

Масована ракетна атака на Україну – що відомо

Київщина

Три вибухи у Києві – Дніпровський, Деснянський, Голосіївський райони. У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему.

Над Бучею збили ракету.

Проліт ракети над Київщиною

Харківщина

Близько о 9:00 росіяни завдали як мінімум три удари по критичній інфраструктурі Харківщини.

Попередньо, постраждалих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Через обстріли місто повністю залишилося без електрики, повідомила журналістам речниця «Харківобленерго» Марина Шевченко. Рух у метро тимчасово зупинився.

Попередньо, постраждалих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Через обстріли місто повністю залишилося без електрики, повідомила журналістам речниця «Харківобленерго» Марина Шевченко. Рух у метро тимчасово зупинився. Також є влучання в об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Наразі інформації про постраждалих немає.

Полтавщина

Полтава залишилася без світла, а Кременчук – без світла і тепла.

Дніпропетровщина

Над Нікополем збили ракету.

Кривий Ріг. Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби. Рятувальники дістали дівчинку з-під завалів будинку в Кривому Розі. В якому стані дитина поки що невідомо.

У Дніпрі перекрили рух Південним мостом. Зупинено роботу метрополітену та всіх технічних рейсів електротранспорту.

У Павлограді у зв’язку з відсутністю електропостачання призупинено роботу котелень міста та водопостачання

Запоріжжя

Станом на 10:15 в Запоріжжі 15 прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. – Запорізька ОВА..

Кількість випущених і збитих ракет

Станом на 10:00 було відомо про запуск 72 ракет, з них станом на цей час збито 30:

на Вінничині (1)

на Хмельниччині (1)

на Житомирщині (2)

на Тернопільщині (1)

на Миколаївщині (6)

на Дніпропетровщині (5)

на Запоріжжі (3)

на Кіровоградщині (2)

на Харківщині (4)

на Донеччині (2)

Пошкодження енергооб’єктів

Пошкоджено енергооб’єкти на сході та півдні України через російські обстріли, – міністр енергетики Галущенко

«Можливо падіння обсягів генерації. Відбуваються аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо – енергетики відновлюватимуть енергопостачання», – зазначив він.

Укрзалізниця повідомила про знеструмлення ділянок

Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах.

Посадка та висадка триває через підземні переходи.