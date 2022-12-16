Наслідки ракетної атаки 16 грудня – 50% країни без світла, загиблі і поранені люди

Повітряна тривога сьогодні лунала по всій Україні за виключенням анексованого Криму. В залежності від регіону вона тривала від 4 до 5 годин. НСН розповість про наслідки ракетної атаки 16 грудня.

Сьогодні росія здійснила дев’яту масову ракетну атаку на Україну.

Скільки ракет було запущено і збито

За попередніми даними головкома Валерія Залужного, вранці з районів Каспійського та Чорного морів Росія випустила по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, “Калібр”, Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

“Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 60 ворожих ракет”, – заявив Залужний.

Наслідки ракетної атаки 16 грудня

Вже відомо про щонайменше двох загиблих внаслідок удару та десятки поранених.

Головний удар прийшовся на об’єкти енергетики, більше половини споживачів опинились без світла.

Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію.

Внаслідок ракетних обстрілів з боку рф відбулася втрата понад 50% споживання Об’єднаної енергетичної системи.

Через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою понад 50% споживачів країни, включаючи критичну інфраструктуру. Тобто немає можливості ні виробити більше енергії, ні транспортувати її», — заявив директор «Центру досліджень енергетики» Харченко.

9 об’єктів генерації постраждали внаслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки з боку росії, – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко

Пошкоджено й об’єкти розподілу і передачі електроенергії, заявив він в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

У соцмережі з’явилося відео з вікна літака над Молдовою, на якому видно ракетний терор росіян проти України

Ситуація в регіонах

Ситуація у Києві та області

У Києві оголосили повітряну тривогу о 08:10, а в області о 08:11. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у кількох районах: Деснянському, Дніпровському та Голосіївському.

За словами речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, окупанти випустили по Києву 40 ракет, з яких 37 – збили сили ППО. За його словами, Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномаштабного вторгнення.

Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється. Наразі відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі.

У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури після ракетних ударів в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням і опаленням. Також запроваджуються екстрені відключення світла. Столичне метро призупинило роботу, попередньо до кінця цієї доби.

У Софіївській Борщагівці на Київщині уламки збитої російської ракети застрягли в авто. Після ракетної атаки сталося падіння уламків і на приватні житлові будинки на території Броварської громади.

Запоріжжя

Сьогодні зранку ворог атакував Запоріжжя. За інформацією т.в.о міського голови Анатолія Куртєва, загалом окупанти випустили по місту та Запорізькому району 21 ракету.

Про це у телеграм-каналі повідомляє т.в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

“У результаті атаки в деяких районах міста зникло світло. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, люди не постраждали”, – написав Куртєв.

Він додав, що на цей час в місті вже відновлюється електропостачання.

Харківщина

За словами очільника Харківської області Олега Синєгубова, окупанти. вдарили по Харківській області десятьма ракетами. Після цього в регіоні виникли перебої з електроенергією, зникла вода, зупинилося метро. У місті також не працює електротранспорт.

Сьогоднішня масована ракетна атака росіян завдала колосальних інфраструктурних руйнувань місту, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

“Дорогі харків’яни! Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог”, – сказав мер.

Він попросив мешканців міста поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається.

“Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися «пунктами незламності». Там вас забезпечать гарячими напоями, а також ви зможете зарядити мобільні телефони”, – наголосов міський голова.

Він зазначив, що робиться усе, щоб у найкоротший термін відновити те, що накоїв російський агресор.

Дніпропетровщина

Також загарбники влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури у різних районах Дніпропетровської області, є серйозні руйнування.

У Дніпрі 16 грудня призупинили роботу тролейбусів, трамваїв та метро. Метрополітен у місті працював як укриття під час повітряної тривоги.

Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Поцiлили у житловий будинок, у якому зруйнувався під’їзд. Двоє людей загинули. Восьмеро отримали поранення, їх госпіталізували. Серед постраждалих троє маленьких дітей – трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка.

Рятувальники продовжують розбирати завали понівеченого російською ракетою будинку. Там ще можуть бути люди.

У Нікопольському та Криворізькому районах області поранено трох працівників електропідстанцій. Всі доправлені до лікарень.

Без світла також Полтава. У Кременчуці, що на Полтавщині, немає не лише електроенергії, а й тепла.

Немає електропостачання і в Сумській області.

Повністю знеструмлена Кіровоградська область.

На території Коростенської громади, що у Житомирській області, окупанти влучили в об’єкт інфраструктури. Зараз там відключені всі електромережі.

Через атаки на енергетичну інфраструктуру 12 рейсів “Укрзалізниці” рухаються із затримками на понад одну годину, а вісім – затримуються в межах години.