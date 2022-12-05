Загиблі люди на Запоріжжі і удари по енергоінфраструктурі – наслідки масованої ракетної атаки 5 грудня

МАТЕРІАЛ ОНОВЛЮЄТЬСЯ. Сьогодні російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Повітряна тривога лунала у кожній із областей, за винятком Криму. NNS зібрала інформацію про наслідки масованої ракетної атаки 5 грудня.

Трагедія на Запоріжжі

На жаль, внаслідок ракетної атаки є жертви на Запоріжжі. У Новософіївці Запорізької області сталося влучання у житлові будинки. В результаті двоє загиблих, є поранені – серед них дитина віком 1 рік і 8 місяців.

Наслідки масованої ракетної атаки 5 грудня: удари по енергетичній інфраструктури

Укренерго повідомило про влучання по енергетичній інфраструктурі. Через це знову введено аварійні відключення світла. Нагадаємо, тільки сьогодні вони були скасовані, і всі області перейшли до планових відключень.

Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною, запевнив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

‘Були потрапляння до енергооб’єктів у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено було застосовано екстрені відключення для збалансування системи та уникнення аварій’, – написав Шмигаль.

На Одещині внаслідок ракетного удару пошкоджені 2 інфраструктурні об’єкти: є постраждала.

Як розповів Кирило Тимошенко, внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти Одещини. Одна особа госпіталізована.

ДСНС вже працюють на місці, – зазначив заступник керівника ОП.

В Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє по всьому місту. Про це заявили в “Інфоксводоканалі”.

В результаті масованого ракетного удару пошкоджена енергетична інфраструктура Одеської області. Є влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей. Наразі електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району, – заявив глава ОВА Максим Марченко.

Одна з ракет впала на території Молдови. Її виявили прикордонники у Бричанському районі. Офіційно цю інформацію підтвердили в міноборони Молдови.

По всій Молдові знову проблеми зі світлом.

Скільки ракет збили

У районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет, відомо про знищення 9, інформація уточнюється, — КГВА.

Захисники з повітряного командування «Схід» збили 15 російських ракет – Дніро ОВА.

ППО збили більшість ракет, а енергетики вже відновлюють електропостачання, – підбив підсумки атаки президент Володимир Зеленський.

Ось так виглядала під час атаки одна із станцій метро у Києві