Окупанти вбили немовля на Запоріжжі, ударивши ракетою по пологовому відділенню

Російські окупанти обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі вночі 23 листопада. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. Загинуло немовля.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає NNS.

“Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ”, – написав він.

На місці працюють рятувальники.

У ДСНС повідомляють подробиці трагедії і оприлюднили відео.

У ніч на 23 листопада у м. Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. У цей час у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар.

У результаті атаки немовля 2022 року народження загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі.

За попередньою інформацією під завалами більше нікого немає.

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