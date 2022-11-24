Чоловіку відірвало голову, коли він стояв на балконі – Вишгород пережив жахливу ракетну атаку

Вишгород пережив жахливу ракетну атаку 23 листопада під час масованого ворожого удару. На жаль, не всі мешканці міста пережили цей страшний для всієї України день… У містечку на Київщині п’ятеро загиблих – четверо чоловіків і одна жінка. Всі вони – мирні люди.

Деталі про загибель одного з чоловіків розповів начальник поліції Київщини, генерал Андрій Нєбитов, передає NNS. Подробиці він озвучив, аби застерегти українців від легковажної поведінки під час повітряних тривог.

Була відома інформація, що летять ракети, що однозначно відбудуться вибухи, але один із загиблих стояв на балконі й уламком йому відірвало голову. Я кажу такі жахливі речі тільки для того, щоб люди розуміли, що коли йде ракетний обстріл, немає місця, де 100% безпечно, безпечно лише в укриттях, – сказав Нєбитов.

Вишгород був під ударом – як виглядає місто після атаки і які наслідки

Про наслідки ракетного удару по Вишгороду, пише видання Факти. Журналісти оприлюднили моторошні фото.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки 4 людини загинули одразу, а сьогодні вранці померла жінка – п’ята жертва вибуху. Поранено 35 осіб. 30 людей перебувають у лікарні. Серед постраждалих – 6 дітей, вони отримали легкі поранення.

У Вишгороді пошкоджено чотири будинки, дитячий садок та навчальний заклад. На знімках можна побачити зруйновні будівлі, речі на гілках дерев, які повиносило з квартир, та фотографії на землі.

З-під завалів учора правоохоронцям вдалося врятувати навіть чийогось вухатого домашнього улюбленця – кролика. Тепер він, як антистрес, перебуває у Пункті незламності та чекає на своїх господарів.

Крім того, мешканцям зруйнованих будинків було запропоновано місцевий готель для розміщення. Більше 20 людей скористались цієї можливостю.

Зараз зруйновані будинки знаходяться під охороною правохоронних органів. Якщо людям потрібно зібрати речі або побачити власну домівку – то можна заходити у присутності поліції, на місці працюють працівники СБУ.

Чи РФ цілеспрямовано цілилась по будинкам

Голова поліції Київщини, не виключає, що ціллю Росії були саме будинки українців, адже було пряме влучення ракети, а об’єкти критичної енергетичної інфраструктури знаходяться на значній відстані

– Щодо руйнувань у приватному секторі (у Чабанах та Глевасі під Києвом, – Ред.) треба проводити розслідування (що саме було ціллю російських ракет, – Ред.). А те, що я особисто бачив у Вишгороді… за всіма ознаками ми бачимо, що є пряме влучення ракети, є відповідна воронка, і поблизу майже кілометр немає жодних таких цілей, які могла б знищувати РФ. Об’єкти критичної енергетичної інфраструктури знаходяться на значній відстані, – сказав Нєбитов.

Він додав, що “можливо, це неточні координати, можливо свідоме залякування нашого населення, щоб був хаос, невдоволення”.