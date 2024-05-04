На 4 травня окупанти вивели споряджені ракетоносії на чергування у Середземне море.Інші ворожі кораблі знаходяться у пунктах базування

Українців попереджеють, що загроза обстрілів залишається високою, тому що ворог може запускати “Калібри” навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України,. передають Новини України – НСН.

Окупанти вивели в море споряджені ракетоносії — де є небезпека від флоту РФ

Скільки кораблів загрожують

У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 2 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 9 суден, з них 3 прямувало з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 2 судна, далі вони продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)”, — наголошують військові.

.Ще новини України: Росія практично не застосовує “Калібри” – у ВМС розповіли про ситуацію в Чорному морі