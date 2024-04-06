Росія вивела носій “Калібрів” у Чорне море. Станом на ранок 6 квітня можливий залп становить чотири ракети

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, передає НСН.

Станом на ранок 6 квітня у Чорному морі перебуває один ворожий корабель. За даними ВМС, це ракетоносій, на якому можуть бути чотири “Калібри”.

Російські кораблі в Азовському морі сьогодні відсутні, а у Середземному морі окупанти тримають носій “Калібрів”, загальний залп якого становить вісім ракет.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначала, що загроза для України залишається через активність ворога у Чорному морі.

РФ вивела носій “Калібрів” у Чорне море – ВМС ЗСУ

“Загроза з моря зберігається і дещо підсилена. Оскільки ворог напередодні вивів підводний ракетоносій на бойове чергування. Ми зафіксували цей факт”, – сказала Гуменюк.

Загроза з моря

Варто зазначити, що у 2023 році росіяни активно використовували крилаті ракети “Калібр” морського базування для ударів по енергетиці України. Цього року ворог майже не застосував цей тип ракет.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що російський флот накопичував крилаті ракети “Калібр”. Він припустив, що ворог може використати їх для ударів по Україні найближчим часом.

Вночі 6 квітня під час атаки ворог випустив одну ракету “Калібр” з Чорного моря. Її вдалося збити.

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