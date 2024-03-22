Не видихаємо – росія вивела у Чорне море ракетоносії з “Калібрами”

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море два ракетоносії “Калібру”. Загальний залп становить до восьми ракет.

Про це повідомляє НСН з посиланням на допис Військово-морських сил України в Telegram.

“В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет “калібр”, загальний залп до 8 ракет”, – йдеться в повідомленні.

При цьому в Азовському морі російські кораблі відсутні.

У ВМС додали, що Росія у Середземному морі тримає два кораблі, серед яких один носій крилатих ракет “калібр”. Загальний залп становить до восьми ракет.

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