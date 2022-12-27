Троє мешканців Чернігова на чолі з депутатом допомагали призовникам тікати за кордон – подробиці від СБУ

Троє мешканців Чернігова допомагали призовникам тікати за кордон. До цієї схеми причетна організація, яку очолює депутат міської ради, передає НСН.

СБУ вдалося ліквідувати ще один канал незаконного виїзду за кордон громадян України призовного віку. Так, у результаті слідчо-оперативних дій було викрито трьох організаторів нелегального трафіку. Ними виявилися місцеві комерсанти, які пропонували призовникам виїзд до Євросоюзу під виглядом волонтерів.

«Вартість такої «послуги» становила від 5 тис. дол. Сума залежала від терміновості візиту і фінансових можливостей клієнтів. З метою реалізації схеми, ділки оформлювали ухильників до однієї місцевої лави з благодійних організацій, яку очікує депутат Чернігівської міської ради», розповіли в СБУ.

Інформацію про фіктивних «волонтерів» подавали до Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи «Шлях». Проте СБУ вдалося запобігти незаконній втечі за кордон 10 громадян призовного віку. Під час обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили:

Десятки тисяч доларів, одержаних незаконним шляхом; Комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

Печатки громадської організації, які використовували для підробки документів;

Два автомати Калашникова та набої різного калібру.

Троє мешканців Чернігова допомагали призовникам тікати за кордон

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ст. 114-1 (перешкода законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартість без права внесення застави.

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