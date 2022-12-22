Медведчук перед обміном дав «цікаві» свідчення, назвав імена діючих політиків – СБУ

Медведчук перед обміном дав «цікаві» свідчення, розповів голова СБУ Василь Малюк, передає НСН. Він зазначив також, що зрадник назвав у тому числі імена діючих українських політиків.

Перед тим, як вирушити на обмін, зрадник України та кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук розповів багато цікавого.

Як зазначив в інтерв’ю журналістці Наталі Мосейчук голова Служби безпеки України Василь Малюк, Медведчук ‘давав відповіді на ті запитання, які йому ставили, він дав багато цікавих свідчень’ та став ‘якісним обмінним фондом’.

‘У процесі роботи з так званого кейсу Медведчука ми задокументували дуже багато цікавих у тому числі персоналій. У процесі роботи по ньому, до речі, ми вийшли, зокрема, на слід псевдо-професора, резидента, який працював в Одесі по всій Україні, і у нього на зв’язку були інші персоналії. Навіть у Івано-Франківську були озброєні групи, яких ми затримали одночасно із ним. До речі, він уже отримав 15 років”, – заявив Малюк.

Глава СБУ підтвердив, що Медведчук назвав імена чинних політиків. А на уточнення, чи з’явилися після його свідчень у слідства питання до таких політиків, як Турчинов, Яценюк, Аваков та Порошенко, Малюк заявив таке:

‘Багато що розповів Медведчук, багато що розповіли інші, багато що зараз розповідає Богуслаєв. Тому у нас все попереду. У Конституції є принцип презумпції невинності, і буде неправильно, якщо я почну зараз озвучувати якісь прізвища”.

Медведчук перед обміном дав «цікаві» свідчення: відео

Нагадаємо, Віктора Медвечука підозрюють у держзраді за двома кримінальними провадженнями. Звинувачення йому оголосили у травні та у жовтні 2021 року.

Наприкінці лютого 2022 року стало відомо, що Медведчук втік із-під домашнього арешту. Затримали його 12 квітня.

Обміняли кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука 21 вересня на 215 захисників України.

Джерело – УНІАН