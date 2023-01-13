Як відновити пенсійне посвідчення під час війни – розповіли в Мінсоцполітики

В Мінсоцполітики розповіли, як відновити пенсійне посвідчення під час війни. Для цього потрібно подати заяву онлайн чи офлайн, передає НСН.

Для подачі заяви на відновлення пенсійного посвідчення, Вам треба завітати до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України. При особистому зверненні необхідно заповнити відповідну заяву, пред’явити паспорт і додати фото.

Як відновити пенсійне посвідчення онлайн

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Після реєстрації заява на оформлення пенсійного посвідчення буде доступна в розділі «Щодо пенсійного забезпечення»;

За допомогою мобільного забезпечення «Пенсійний фонд». Після інсталяції додатка необхідно звернути вкладення «До ПФУ», розділ «Зв’язок до ПФУ» та натиснути «Заява на отримання пенсійного посвідчення». Завантажити додаток можна тут для Android і за цими посиланнями для IOS;

Забрати нове пенсійне посвідчення громадянин може у тому сервісному центрі фонду, який він вказав під час заповнення заяви.

Звертаємо Вашу увагу, що електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку «Дія» має таку ж юридичну силу, як і традиційне пенсійне посвідчення. Воно може стати альтернативною паперовому листу.

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