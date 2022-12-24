Як в Канаді отримати водійське посвідчення за допомогою додатку «Дія»

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як українцям в Канаді можна отримати водійське посвідчення за допомогою додатку «Дія», передає НСН.

В канадській провінції Манітоба можна отримати місцеве посвідчення водія, показавши права у мобільному додатку «Дія».

«Команда Мінцифри активно працює над міжнародними партнерствами. Одна з останніх домовленостей — з канадською провінцією Манітоба. Відтепер там можна отримати місцеве водійське посвідчення, просто надавши водійське в «Дії», розповів Михайло Федоров.

В Канаді можна отримати водійське посвідчення за допомогою додатку «Дія»

Зараз міністерство цифрової трансформації веде переговори з установами та організаціями з більш ніж 14 країн, щоб українці могли отримувати послуги з цифровими документами у «Дії», де б вони не знаходилися.

Нагадаємо, у мобільному додатку «Дія» можна оновити COVID-cертифікат. Також у Дії можна отримати витяг про місце проживання.

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