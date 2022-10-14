Українцям слід оновити додаток «Дія» – можна отримати один із найважливіших документів

Українцям слід оновити додаток «Дія». В оновленому додатку можна отримати один із найважливіших документів.

А саме – витяг про місце проживання. Про це NNS дізнався з повідомлення Міністерства цифрової трансформації.

«Він може знадобитися під час отримання держпослуг, оформлення на роботу чи відкриття рахунку в банку та в різних життєвих ситуаціях, де необхідно підтвердити місце проживання. І завдяки цифровізації вам більше не доведеться шукати паперові довідки, а у кілька кліків згенерувати документ у Дії», йдеться в повідомленні.

Зараз триває бета-тестування нового документу.

«Ця послуга вже доступна на порталі Дія, і скоро з’явиться у застосунку. Наша команда працює над тим, щоб документ був готовий за кілька кліків та тримати його завжди із собою у смартфоні. Ви можете нам у цьому допомогти», додали у Міністерстві.

Довідку про несудимість тепер можна згенерувати у “Дії”