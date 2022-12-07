Водійські права в Україні можна буде отримати у новому форматі. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав постанову, що дозволяє використовувати лише електронний документ у застосунку Дія – без пластикового аналога, передає NNS.

Постанова набуде чинності 14 грудня.

Втім, остаточно відмовлятися від “пластику” наміру не мають. Як повідомили у самій Дії, пластикову картку можна буде замовити додатково за бажанням.

“Премʼєр-міністр підписав постанову, яка дозволяє користуватися лише цифровим посвідченням водія в Дії. Тепер під час оформлення документа ви можете вибрати цифрове посвідчення, а пластикову картку замовити додатково за бажанням. Це допоможе завжди мати документ на відстані 1 кліка в Дії”, – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив:

“Раніше Україна стала четвертою країною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення, а відтепер ми вводимо формат діджитал first. Тобто в будь-якій ситуації ви можете використовувати лише електронне водійське посвідчення в Дії, тримати документ просто у смартфоні і забути про пластик”.

Федоров пояснив, що замовити пластикове посвідчення можна буде будь-якої миті. Отримати ж його можна буде поштою.

“Воно знадобиться, наприклад, для керування автомобілем за кордоном”, – зазначив він.

У відомстві підкреслили, що це “рішучий крок до міжнародної інтеграції Дії” та використання програми за кордоном.

Нагадаємо, до цього в Україні змінили процедуру отримання посвідчення водія. Тепер скласти практичний іспит та отримати документ можна у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ у будь-якому місті.