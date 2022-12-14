Як оновити сертифікат вакцинації в Дії – інструкція

Українцям розповіли, як оновити сертифікат вакцинації в Дії. Міністерство цифрової трансформації України оновило COVID-сертифікати в мобільному додатку, передає НСН.

Через війну Росії в Україні боротьба з коронавірусною інфекцією відійшла на другий план, але не зникла. Люди продовжують хворіти на COVID-19. Тому не слід забувати про вакцинацію. Деяким українцям вже потрібне четверте щеплення проти COVID-19.

Як оновити сертифікат вакцинації в Дії

Зайдіть у застосунок «Дія»;

Натисніть «Послуги», потім «СOVID-сертифікати»;

Оберіть, який потрібен вам сертифікат та натисніть «Отримати»;

Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

Через декілька хвилин документ з’явиться у вашому додатку. Ним можна скористатися як в Україні, так і за кордоном.

Як довго діє сертифікат про вакцинацію

Терміни дії сертифіката про вакцинацію рахуються від дати щеплення, однак переважно терміни такі:

Перша доза – 30 днів; Друга доза – 270 днів; Бустерна доза – 270 днів.

За кордоном терміни дії документа може бути довшим або коротшим. Все залежить, в якій країні Ви перебуваєте.

Джерело: Михайло Федоров

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