Мінус 20 ворожих військових баз на Запорізькому напрямку за тиждень – про втрати росіян розповів Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів про втрати росіян на Запорізькому напрямку, передає NNS.

За словами Федорова, близько 20 військових баз загарбників знищено за тиждень.

“Лише на Запорізькому напрямку за цей тиждень було знищено 20 військових баз. У Мелітополі, Пологах, Михайлівці, Веселому. Якщо спиратися на офіційні дані Генштабу, то це 1200 рашистів, які ніколи не зможуть більше воювати”, – сказав Федоров.

За його словами, в Мелітополь вантажівками звозять убитих і поранених російських військових.

Водночас, заявив міський голова, загарбники намагаються завезти в Мелітополь вчителів з Дагестану, проте їхати ніхто не хоче.

За даними Генштабу, на Запорізькому напрямку ворог наступальних дій не веде, а обороняється. При цьому продовжує обстрілювати мирні населені пункти.

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