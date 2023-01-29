Як через Дію передати право керування авто: інструкція

Українцям розповіли, як через Дію передати право керування авто іншій людині, передає НСН.

Як через Дію передати право керування авто

У додатку «Дія» необхідно перейти в розділ «Послуги» й обрати пункт «Шеринг авто»;

Потім – пункт «Поділитися авто»;

Далі у застосунку обрати автомобіль, який буде переданий й вказати строк, протягом якого техпаспорт буде доступний у застосунку Дія іншої людини (після закінчення терміну заявка подається повторно).

При цьому Вам треба вказати особисті дані: місце проживання, e-mail, телефон або перевірити, чи коректно підтягнулись дані через BankID.

За допомогою QR-коду або посилання надіслати запит людині, якій ви поширюєте техпаспорт. Потенційний користувач має підтвердити запит, а у відповідь – надати свої дані та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису». Після сповіщення, що потенційний користувач виконав усі дії, власник авто також має підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису». Вона автоматично надходить на перевірку до сервісного центру МВС. Протягом короткого проміжку часу техпаспорт з’явиться у застосунку Дія належного користувача.

Джерело

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