Як діяти у разі нанесення авіаційного удару – інструкція

Фахівці служби з надзвичайних ситуацій поділилися детальною інструкцією, яка присвячена діям у разі нанесення авіаційного удару

Передусім варто знайти місце, де можна безпечно сховатися. Про це повідомляє НСН із посиланням на Головне управління ДСНС у Волинській області.

Де ховатися?

Лягайте під стінку, але не навпроти вікна ‒ краще під нього чи у кут кімнати. Ідеальним укриттям може слугувати передпокій або ванна без вікон.

Якщо ви не впевнені, що добіжите туди за кілька секунд, тоді впадіть, де стоїте, та починайте повзти під стіну.

У жодному разі не можна знаходитися посередині кімнати, бо ви будете у межах радіуса розльоту уламків скла та цегли з сусідніх будівель. Також залізобетонні плити можуть зламатися та впасти на середину кімнати.

Як діяти у разі нанесення авіаційного удару

У якій позі?

Варто прийняти позу як під час відтискання, коли обличчя знаходиться донизу, руки зігнуті під корпусом, ноги теж зігнуті, щоб після обвалення можна було піднятися під вагою уламків або хоча б посунутись для утворення повітряної кишені. У положенні лежачи на боку або на спині піднятися не вдасться.

Розкрити рота та закрити очі

Задля уникнення баротравм треба якомога сильніше розтулити рота та заплющити очі, щоб туди не потрапив пісок та пил. Це зменшить ризик їх травмування.

Відомо, що у разі раптового підвищення тиску при вибухах може настати баротравма, коли значних ушкоджень зазнають барабанна порожнина, внутрішнє вухо, легені, придаткові порожнини носа і головний мозок. Це може стати причиною крововиливів і навіть смерті.

Не підіймайтеся одразу після вибухів

Після вибуху треба чекати, щоб впали всі уламки, які можуть летіти протягом деякого часу. Прислухайтеся, чи не пішов літак на другий захід.

Далі можна піднятися, допомогти постраждалим, знайти сусідів і дати рятувальникам необхідну інформацію для пошуку інших людей, які можуть бути під уламками.

Перекрити газ

Це треба обов’язково зробити на весь будинок до приїзду газової служби, щоб убезпечити вибух вже від побутового газу.

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