У додаток «Дія» знову повернули важливу послугу – подробиці

У додаток «Дія» повернули важливу послугу, яку прибрали на початку війни. До повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 млн українців

Відтепер у «Дії» можна знову отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. З початком повномасштабного вторгнення держреєстри було вимкнено з міркувань безпеки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує НСН

«Повернули на портал «Дія» довідку з Державного реєстру речових прав. Вона підтверджує, що ви – власник нерухомості», – зазначив Федоров..

Міністр зазначив, що до повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 млн українців. За місяць від запуску на порталі «Дія» довідку отримали майже 18 тисяч разів.

У додаток «Дія» повернули важливу послугу

«Наприклад, довідку можна замовити перед орендою квартири, щоб переконатися, чи дійсно ви знімаєте житло в реального власника. Також вона знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна», – наголосив Федоров.

У довідці є інформація з чотирьох основних реєстрів нерухомості:

державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

реєстр прав власності на нерухоме майно;

державний реєстр іпотек;

єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна

Вартість послуги – 30 гривень. Адміністративний збір можна сплатити карткою онлайн.

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