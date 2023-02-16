В Україні готують нові штрафи для водіїв – деталі законопроекту

У Верховній Раді запропонували впровадити нові штрафи для водіїв. Кого і за що пропонують карати

Про нові штрафи для водіїв йдеться у проекті закону, зареєстрованому у ВР. Про це повідомляє НСН

Так, у Раді пройшов реєстрацію законопроект №9016 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо безпечного перевезення тварин у транспортних засобах.

Виходячи із законопроекту, група народних депутатів пропонує запровадити адміністративну відповідальність за недотримання водіями правил безпечного перевезення тварин.

Зокрема, водіїв хочуть зобов’язати здійснювати перевезення тварин у спосіб, який не заважає керувати транспортним засобом і дотримуватися правил дорожнього руху.

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В іншому випадку загрожує штраф розміром 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ – 17 гривень). Тобто доведеться заплатити 510 гривень.

А ось за повторне порушення протягом року загрожує штраф 50 НМДГ, або 850 гривень.

За словами ініціаторів змін, необхідно забезпечити такі умови:

комфорт для тварини та безпека для пасажирів;

уникати впливу тварини на дотримання водієм правил дорожнього руху;

вибирати відповідні спеціальні засоби для перевезення та дотримання стандартів безпеки;

фіксувати місця перевезення тварини поза переднім сидінням;

надійно закріпити будь-які засоби для перевезення;

дотримуватись законодавства про транспортування тварин у країні та за її межами.

Однак зазначений законопроект ще має пройти два читання у сесійній залі парламенту, а також потрібен підпис президента.

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