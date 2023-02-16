В Україні готують нові штрафи для водіїв – деталі законопроекту

У Верховній Раді запропонували впровадити нові штрафи для водіїв. Кого і за що пропонують карати
Про нові штрафи для водіїв йдеться у проекті закону, зареєстрованому у ВР. Про це повідомляє НСН
Так, у Раді пройшов реєстрацію законопроект №9016 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо безпечного перевезення тварин у транспортних засобах.
Виходячи із законопроекту, група народних депутатів пропонує запровадити адміністративну відповідальність за недотримання водіями правил безпечного перевезення тварин.
Зокрема, водіїв хочуть зобов’язати здійснювати перевезення тварин у спосіб, який не заважає керувати транспортним засобом і дотримуватися правил дорожнього руху.
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В іншому випадку загрожує штраф розміром 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ – 17 гривень). Тобто доведеться заплатити 510 гривень.
А ось за повторне порушення протягом року загрожує штраф 50 НМДГ, або 850 гривень.
За словами ініціаторів змін, необхідно забезпечити такі умови:
- комфорт для тварини та безпека для пасажирів;
- уникати впливу тварини на дотримання водієм правил дорожнього руху;
- вибирати відповідні спеціальні засоби для перевезення та дотримання стандартів безпеки;
- фіксувати місця перевезення тварини поза переднім сидінням;
- надійно закріпити будь-які засоби для перевезення;
- дотримуватись законодавства про транспортування тварин у країні та за її межами.
Однак зазначений законопроект ще має пройти два читання у сесійній залі парламенту, а також потрібен підпис президента.
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