Пішоходів можуть оштрафувати на 255 гривень – за що доведеться платити

В Україні пішоходів можуть оштрафувати на 255 гривень. За яке порушення передбачено покарання

Українцям, які після заходу Сонця не використовують світловідбиваючі елементи, загрожує штраф у 255 гривень.

Про це пише kyiv.znaj.ua, посилаючись на сюжет одного з українських телеканалів, повідомляє НСН

Пішоходів можуть оштрафувати за відсутність світловідбиваючіх елементів

Так, справа в тому, що водії трансферних засобів мають дуже скромну видимість і часто можуть не помітити пішоходів через відсутність світла на вулиці в нічний час доби. У зв’язку з цим трапляється багато ДТП.

При цьому з’явилася інформація, що на Волині почали штрафувати пішоходів, які після заходу Сонця не використовують світловідбиваючі елементи.

Виходячи з даних поліцейських, лише за одну добу було оштрафовано 16 громадян. Наразі порушникам загрожує штраф розміром 255 гривень.

До того ж патрульні Національної поліції вкотре нагадали, що світловідбиваючі елементи можуть зберегти не одне життя та вберегти від аварії з фатальними наслідками. Пішохода без флікера водій у темряві побачить лише за 30 метрів, а якщо людина одягне хоча б пов’язку на руку, то водій помітить його за 130-150 метрів.

Як правильно носити світловідбивні елементи вночі — розповіли в Мінреінтеграції