У Польщі збільшаться штрафи для водіїв – кого і за що каратимуть

У Польщі збільшать штрафи для водіїв. Це стосуватиметься і українців. Який розмір покарання передбачено і за що штрафуватимуть

У Польщі штрафуватимуть водіїв, які не мають страховки на транспортний засіб. Це стосуватиметься і українців.

Про це розповідає НСН

Так, за відсутності поліса під час перевірки на власника приватного легкового авто буде накладено штраф. Розмір покарання залежатиме від кільості днів без страхування. Якщо 1-3 дні – це 1,4 тис. злотих, якщо від 4 до 14 днів – 3 590 злотих, а якщо від 14 днів – цілих 6 980 злотих. Враховуючи курс злотих до гривні, штраф починається від 11 тис. грн до 58 тис. грн.

Примітно, що для водіїв вантажних авто штрафи ще більші – від 2 090 до 10 470 злотих.

У Польщі збільшаться штрафи для водіїв

Уникнути штрафу практично неможливо. Система автоматично перевіряє транспорт на наявність поліса, і у разі його відсутності надсилає листа.

Також в Україні з 2023 року майбутні водії зможуть отримати права за оновленими алгоритмами. Складати іспити на посвідчення можна у будь-якому акредитованому навчальному закладі. Після теорії потрібно приступити до практики і приймати її будуть у сервісному центрі МВС.

До речі, можна повністю відмовитись від пластикового документа. Тепер посвідчення може бути лише у Дії, якщо цього забажає сам водій. Також є можливість замовити пластиковий екземпляр.

Джерело

Нові штрафи на сотні злотих у Польщі – про що треба знати українським біженцям