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Як правильно носити світловідбивні елементи вночі – розповіли в Мінреінтеграції

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носити світловідбивні елементи
Національна служба новин - NNS

Українцям розповіли, як правильно носити світловідбивні елементи в темний час доби, передає НСН.

«Бути помітним у темряві – це найбільший спосіб убезпечити себе від неприємностей на дорозі. Світловідбивні елементи – флікери – можуть бути у вигляді браслетів, стрічок на руку чи рюкзак, наклейок, брелоків або жилетів»,  йдеться в повідомленні.

Як правильно носити світловідбивні елементи вночі - розповіли в Мінреінтеграції

Як правильно носити світловідбивні елементи у темний час доби

  • Найкраще світловідбивні елементи видно на рухливих частинах тіла: передпліччях, зап’ястях, гомілках, щиколотках і на рівні зору водія;
  • Обрати потрібно лише помітні елементи розміром понад 15 кв. см Вашого одягу;
  • Брелоки прикріплюйте до валіз, які несете в правій руці, адже рухатися потрібно назустріч автомобільному потоку;
  • Нарукавні пов’язки також можна розписати на ногах;
  • Слідкуйте за поєднувальними флікери, що є частиною одягу;

Обов’язково використовуйте світловідбивачі, якщо їздите велосипедом.

Джерело

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