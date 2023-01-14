Як правильно носити світловідбивні елементи вночі – розповіли в Мінреінтеграції

Українцям розповіли, як правильно носити світловідбивні елементи в темний час доби, передає НСН.
«Бути помітним у темряві – це найбільший спосіб убезпечити себе від неприємностей на дорозі. Світловідбивні елементи – флікери – можуть бути у вигляді браслетів, стрічок на руку чи рюкзак, наклейок, брелоків або жилетів», йдеться в повідомленні.
Як правильно носити світловідбивні елементи у темний час доби
- Найкраще світловідбивні елементи видно на рухливих частинах тіла: передпліччях, зап’ястях, гомілках, щиколотках і на рівні зору водія;
- Обрати потрібно лише помітні елементи розміром понад 15 кв. см Вашого одягу;
- Брелоки прикріплюйте до валіз, які несете в правій руці, адже рухатися потрібно назустріч автомобільному потоку;
- Нарукавні пов’язки також можна розписати на ногах;
- Слідкуйте за поєднувальними флікери, що є частиною одягу;
Обов’язково використовуйте світловідбивачі, якщо їздите велосипедом.
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