Як правильно носити світловідбивні елементи вночі – розповіли в Мінреінтеграції

Українцям розповіли, як правильно носити світловідбивні елементи в темний час доби, передає НСН.

«Бути помітним у темряві – це найбільший спосіб убезпечити себе від неприємностей на дорозі. Світловідбивні елементи – флікери – можуть бути у вигляді браслетів, стрічок на руку чи рюкзак, наклейок, брелоків або жилетів», йдеться в повідомленні.