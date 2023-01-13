Як безпечно працевлаштуватися у Польщі – нагадали у Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції розповіли, як безпечно працевлаштуватися у Польщі шукачам притулку з України, передає НСН.

Українці, які виїхали до Польщі після початку війни, можуть легально працювати без спеціальних дозволів.

«Усі формальності, пов’язані з легальним працевлаштуванням, виконує роботодавець. Упродовж 14 днів з початку роботи він має повідомити про ваше працевлаштування у повітовий центр зайнятості», йдеться в повідомленні.

Шукаючи роботу в Польщі, найкраще використовувати надійні пропозиції та майданчики, які надають повітові бюро праці. Якщо у вас є смартфон, ви можете встановити програму ePraca або зв’язатися з найближчим бюро зайнятості телефоном чи звернутися туди особисто. До того ж можна отримати допомогу в інформаційно-консультаційному центрі служби зайнятості «Зелена лінія» на сайті або ж за телефоном довіри: 195-24.

Як безпечно працевлаштуватися у Польщі: що варто знати

Не погоджуйтеся працювати без підписання письмового договору – це проти польського законодавства;

Перш ніж підписати трудовий договір ретельно ознайомтеся з положеннями, що містяться у ньому;

Якщо роботодавець починає поводитися з вами неналежним чином, повідомте про це до Національної інспекції праці.

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