Один помер в муках: на Київщині жінка труїла колишніх, відсилаючи їм смертельні “призи” (фото, відео)

На Київщині жінка через помсту труїла чоловіків, з яким зустрічалася у минулому. Вона розсилала їм та їхнім подругам отруєні “призи”. Один з чоловіків впав у кому, після чого помер.

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію Київської області та Київську обласну прокуратуру.

Як з’ясували правоохоронці, жінка вирішила помститися двом чоловікам, з якими мала стосунки, але сімейне життя не склалося.

Як повідомляється, дівчина створила акаунт «магазину» у соцмережі, де проводила «розіграші», обирала переможців і відправляла їм як «призи» отруєний алкоголь.

В поліції розповіли, що їм поступив дзвінок від лікаря, який повідомив, що до медичного закладу Іванківського району доставлено 38-річного чоловіка з явними ознаками отруєння талієм.

«Оперативники карного розшуку стали детальніше досліджувати ситуацію з чоловіком. Він повідомив, що 14 лютого на День святого Валентина він отримав повідомлення в месенджер від невідомого номеру про те, що його номер телефону брав участь у розіграші і він виграв відповідний приз. Через декілька днів він справді отримав пляшку рому, яку став поступово вживати і три шоколадки. Через деякий час йому стало зле і він потрапив до лікарні», розповідає очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Самопочуття чоловіка різко погіршувалося, у нього випало волосся. У лікарні він впав у кому та помер.

«Стан пацієнта дуже швидко погіршувався і ми не могли йому вже нічим допомогти, а після того, як ми отримали результат лабораторного дослідження на талій, то побачили дуже високу концентрацію і пацієнт просто був приречений», коментує лікар.

Оперативники поліції Київщини з’ясували повну інформацію про жінку, яка ймовірно труїла людей. 20 років тому вона мешкала в Іванківському районі та мала стосунки з померлим чоловіком.

«Вони прийшли до мене і повідомили, що Леся вагітна і треба гроші на аборт. Я казала женіться, але вона не захотіла, побоялась батьків», зазначає мати померлого чоловіка.

Також подібні випадки отруєння зафіксували в лікарні Фастова. У 4 жінок в організмі теж виявили талій.

«2 лютого у мене був День ангела і я вирішила запросити подруг відмітити. Ми розпили бутилку рому, яку я напередодні виграла у розіграші. Через декілька днів нам всі стало погано. Почало пекти в грудях і німіло тіло. Ми з подругою поїхали в Київ, і нас поклали в реанімацію. Волосся почало випадати жмутами», каже одна з потерпілих.

Як встановило розслідування, чоловік однієї з чотирьох отруєних потерпілих теж мав колись стосунки з цією жінкою. У серпні минулого року вона вже намагалася отруїти його таким способом, але ймовірно концентрація дози талію була мала. А в січні цього року небезпечну посилку отримала вже його дружина.

Під час обшуку у помешканні 35-річної зловмисниці було виявлено і вилучено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, у яких вона здійснила покупку «подарунків».

Поліцейські затримали жінку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також вона перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

На Київщині затримали жінку, яка ймовірно отруїла колишніх. Відео

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